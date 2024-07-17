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Врач раскрыл, можно ли по поту определить наличие рака

Врач Хорошев: по потоотделению нельзя определить наличие рака

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Depositphotos

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» выразил несогласие с недавним предположением ученых, согласно которому, признаком рака может быть чрезмерное потоотделение. По его словам, основная часть токсинов выводится не через кожу, а через мочеиспускательный канал, поэтому по объему пота невозможно судить о наличии онкологического заболевания.

«Потоотделение — это настолько тонкая регуляция, что ощутить, сколько человек выделил тепла, невозможно. <...> Температура меняется сумасшедшим образом. Организм гибко меняет условия. И что, если человек сел в раскаленную машину, и с него полило градом, то можно сказать, что у него рак? Это глупость», — объяснил специалист.

Он добавил, что даже при исследовании анализов пота маркеры опухоли заметить практически невозможно, поскольку ткани сильно трансформируются.

До этого ученые разработали новый анализ мочи, способный выявить предраковое состояние шейки матки с точностью 80%.

Новый тест основан на поиске белков, указывающих на наличие вируса папилломы человека 16 (ВПЧ16). Вместе с другими штаммами он отвечает за многие случаи рака шейки матки. Анализ мочи успешно обнаружил белки у 80% участниц на первой стадии предрака, у 71% на второй стадии и у 38% на третьей стадии.

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