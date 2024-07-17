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Москвичам рассказали о погоде 18 июля

Синоптик Ильин: дожди с грозами ожидаются в Москве 18 июля

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В четверг, 18 июля, в Московском регионе ожидаются дожди с грозами, особенно сильные осадки пройдут на севере Московской области. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, порывы ветра при грозе могут достигать 13-18 м/с. При этом в среду, 17 июля, осадки в столице не ожидаются. Синоптик отметил, что во второй половине этой недели жара спадет и в регионе установится теплая погода.

«Температура от +30°С и выше [спадет] в пятницу до +25...+27 °С в Москве. В субботу и воскресенье [,20 и 21 июля, --] +21...+26°С», — рассказал Ильин.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в ночь на четверг, 18 июля, по-прежнему будет тепло, но к районам Московской области будет приближаться фронтальный раздел. Из-за этого начнутся дожди, местами даже возможен град. Днем максимальная температура составит +25–28°C. Однако 30-градусную жару, по его словам, уже можно не ждать. Также в четверг могут пройти грозы, а порывы ветра достигнут 17 м/с, добавил он.

Ранее жителям Петербурга рассказали о погоде 18 июля.

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