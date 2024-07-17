В Москве задержали женщину, написавшую «ГУР» на памятнике на Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Москвы, которая днем 16 июля нанесла на памятник Минину и Пожарскому на Красной площади надпись «ГУР». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «РБК».

В материале отмечается, что под стражей оказалась 68-летняя женщина. Против нее было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

«По словам женщины, она оставила надпись, чтобы вернуть 840 тыс. рублей, переведенные неизвестному [человеку], который позвонил ей и представился сотрудником силовых структур», — говорится в публикации.

Аббревиатура ГУР расшифровывается как Главное управление разведки Украины.

5 июля другая пожилая жительница Москвы оставила надпись «ГУР» на Лобном месте на Красной площади. Как сообщалось в Telegram-канале Mash, женщина снимала свои действия на телефон. В связи с этим журналисты не исключили, что она могла решиться на акт вандализма под влиянием мошенников с Украины.

В конце июня в центре российской столицы произошел похожий случай. В тот раз надпись «ГУР» появилась на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову, который установлен на Манежной площади. Аббревиатуру оставил 57-летний житель Тульской области.

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