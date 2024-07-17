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Россиянин поджег сожительницу с детьми и получил 24 года колонии

В Иркутской области мужчину осудили за поджог возлюбленной и их детей

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Freepik.com

В Иркутской области суд вынес приговор мужчине, который попытался поджечь малолетних детей и их мать. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в деревне Тимирязево. По версии следствия, между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, во время которого он облил женщину и младенца легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. В этот момент рядом находились дети в возрасте двух и четырех лет. Медикам удалось спасти только самого младшего члена семьи.

«Мужчина был задержан сотрудниками полиции, по ходатайству СК помещен судом под стражу», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Известно, что в момент произошедшего он находился в состоянии алкогольного опьянения. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Магнитогорске мужчина избил и поджег отца, с которым не смог поделить женщину.

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