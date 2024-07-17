В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека

В Белгородском районе погибли два человека при атаке на автомобиль БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара», — написал он.

По словам Гладкова, при возгорании машины супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи.

Губернатор Белгородской области назвал каждую такую трагедию «личным горем».

«Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, будем продолжать помогать семьям погибших», — сказал Гладков.

15 июля в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились россияне. В результате атаки дрона пострадали два мирных жителя.

До этого два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они использовали FPV-дрон. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В результате взрыва у трех машин повреждены стекла, у одного комбайна посечен радиатор, у второго — кабина.

Ранее Гладков заявил, что жителям Белгорода раздают огнетушители по их просьбе.