Психолог объяснила, почему россияне сомневаются в заключении брачного договора

Клинический психолог, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области Ирина Рудницкая в эфире «Радио 1» объяснила, почему россияне часто сомневаются в заключении брачного договора. По ее словам, российскому менталитету необходимость данного документа не совсем понятна.

«Молодежь брачный договор воспринимает как акт недоверия: ты меня не воспринимаешь, ты меня не любишь, ты считаешь, что я меркантильная, что я замуж выхожу за тебя только потому, что у тебя богатая семья, а ты на мне женишься, потому что я хорошо упакована», — сказала Рудницкая.

При этом она подчеркнула, что в составлении брачного договора ничего плохого нет. Документ, по ее словам, составляют люди прагматичные, живущие не только чувствами и эмоциями, но и холодным разумом, просчитывающие свое будущее.

Адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин до этого объяснил, кто должен оплачивать ипотеку при разводе. По его словам, если супруги еще не успели развестись, они могут заключить брачный договор по поводу ипотечной квартиры. В нем они по своему усмотрению решают, кому перейдет жилье и кто продолжит за него платить.

Ранее россиянам рассказали, как наследуется имущество супругов.