Митрополит назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) назвал обвинения в домогательствах в свой адрес попыткой «состричь деньги». Об этом сообщает РБК.

По словам Илариона, с обвинившим его в домогательствах Георгием Сузуки он познакомился еще когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Тогда ему в числе писем от членов Японской Церкви поступило сообщение 20-летнего Сузуки, который писал о желании служить церкви. После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии молодой человек попросил его стать помощником, на что священнослужитель ответил согласием.

Спустя время к ним стала наведываться некая Вероника Сузуки. Женщина называла себя матерью молодого человека и требовала оплачивать ее расходы во время визитов. Она также под разными предлогами вымогала деньги через «сына». По мнению Илариона, женщина намеренно внедрила Георгия в его окружение. Он считает, что вместе они надеялись «состричь денег» криминальным путем.

До этого Сузуки заявил о домогательствах со стороны митрополита, а также опубликовал аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки с ним. При этом Сузуки не отрицает, что «взял» из дома священнослужителя дорогие часы и деньги на общую сумму €30 тыс.

Иларион в свою очередь отвергает обвинения и говорит, что готов ответить на них в суде.

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