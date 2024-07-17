Выживший после укуса каракурта россиянин рассказал об инциденте

Пациента Саратовской областной больницы, который пострадал от укуса ядовитого паука, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом этом сообщает издание «Саратов онлайн».

По словам медиков, опасность для жизни и здоровья 18-летнего юноши миновала, сейчас они оценивают его состояние как «близкое к удовлетворительному».

Молодой человек, вспоминая день инцидента, рассказал, что работал во дворе (он живет в Александрово-Гайском районе области. — «Газета.Ru»), когда почувствовал острую боль в боку.

«Когда я снимал рабочую одежду, из штанины выпал паук. Укус пришелся на заднюю поверхность бедра. Через некоторое время мне стало очень плохо, боль чувствовалась во всем теле», — рассказал пострадавший.

Юноша добавил, что каракурт, который его укусил, был не черным с красными вкраплениями, а просто черным — он сохранил его, чтобы показать медикам.

После оказания пациенту первой помощи в местной больнице врачи приняли решение перевозить его санитарной авиацией в больницу областного центра, где его поместили в реанимацию. В медучреждении юноша пробудет до полного исчезновения симптомов, вызванных действием яда.

Ранее медицинская помощь после укуса каракурта понадобилась ростовчанину.