Экс-полковник Сил спецопераций Украины Червинский вышел под залог

Бывшего командира одной из частей сил спецопераций ВСУ Романа Червинского выпустили под залог. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — сообщили журналисты.

Червинский был задержан и обвинен в превышении должностных полномочий. Апелляционный суд Кропивницкого согласился отпустить Червинского под залог в размере 9 млн гривен (более 19 млн руб.), деньги нужно было внести до 4 августа. Залог за него внес экс-президент Украины Петр Порошенко.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. По версии следствия, Червинский без разрешения руководства пытался завербовать российского летчика, чтобы тот угнал для Украины самолет. Позже стало известно, что он общался с сотрудниками ФСБ, и в день предполагаемый день операции по украинскому аэродрому, где должны были встретить перебежчика, был нанесен ракетный удар.

В 2023 году издание The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщило, что Червинский координировал диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».