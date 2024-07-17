Екатеринбуржец предложил ребенку конфеты и увел его с детской площадки к себе домой

Жителя Екатеринбурга подозревают в том, что он увел чужого семилетнего ребенка с детской площадки. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел во дворе дома на Ангарской улице. По словам соседей, мать и девочка – иностранки. Женщина оставила ребенка на площадке одного, и спустя некоторое время к девочке подошел мужчина «маргинального вида», пообещал дать конфет и увел.

Мать поздно обратила внимание на ситуацию, но полиции быстро удалось найти квартиру подозреваемого и задержать россиянина. Выяснилось, что он живет в доме, во дворе которого находилась площадка.

«Он был сильно пьян. Его сразу увезли. С девочкой, на первый взгляд, все в порядке. Он ничего ей не сделал (или не успел сделать)», – поделился очевидец.

Как рассказали в полиции, мать ребенка нарушала миграционное законодательство. Задержанный ранее уже был судим за преступление, связанное с запрещенными веществами. На данный момент он задержан по административной статье.

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