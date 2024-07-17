Российские полицейские нашли преступницу по ДНК на оставленном ею окурке

В Московской области правоохранители вышли на след преступницы, проанализировав биоматериал на окурке сигареты. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Две аферистки обманули 84-летнего жителя Сергиева Посада. Женщины пришли к пенсионеру в квартиру, представившись соцработниками. Они рассказали мужчине о якобы вступившей в силу реформе, которая предполагает замену купюр старого образца на новые. Под предлогом проверки имеющихся у пенсионера банкнот на их пригодность мошенницы зашли в квартиру и осмотрели 200 тыс. рублей накоплений, которые потерпевший хранил в серванте. Убедив мужчину, что с его купюрами все в порядке, одна из аферисток прошла с ним на кухню. В это время вторая забрала деньги, после чего женщины попрощались с потерпевшим и скрылись. Обманутый пенсионер, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Правоохранители, изучая записи с камер у подъезда, заметили, что одна из предполагаемых преступниц выкурила сигарету, а окурок бросила у дома. Эксперты нашли и изъяли его, выделили ДНК-профиль предполагаемой подозреваемой. Он совпал с генотипом 44-летней уроженки Рязанской области, которую ранее судили за имущественные преступления.

Полицейские нашли подозреваемую и задержали ее на одном из московских вокзалов. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщницу женщины ищут.

Ранее у москвича пропали 4 млн рублей после свидания с двумя девушками.