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В Москве задержали экс-главу департамента культуры Кибовского

РБК: экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский задержан

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра правительства Москвы, который возглавлял столичный департамент культуры, Александра Кибовского. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с материалами дела.

По данным издания, чиновник проходит по делу о мошенничестве и взятке. По этой статье должностным лицам грозит наказание в виде лишения возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

За свою карьеру Кибовский поработал в Министерстве культуры, в правительстве России. В июне 2008 года он возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда позже перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.

В столичном департаменте Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он руководил городским департаментом культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина.

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