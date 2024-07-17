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В Саратове полицейские помогли мужчине с сердечным приступом доехать до больницы

Полицейские в Саратове помогли мужчине с сердечным приступом доехать до больницы

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ГИБДД МВД России

В Саратове сотрудники полиции помогли пассажиру иномарки, которому стало плохо во время поездки. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По его данным, инспекторы ДПС Александр Бобряшов и Сергей Шамшин дежурили на Ново-Астраханском шоссе напротив въезда на Кумысную поляну, когда к ним подъехала девушка на Toyota Corolla. Она сообщила, что везет отца с сердечным приступом из Красноармейска в саратовскую больницу, и попросила аптечку. Инспекторы предложили девушке сопровождение до больницы.

«Передав мужчину врачам и убедившись, что его жизни ничего не угрожает, полицейские вернулись на пост. Позже девушка поблагодарила стражей порядка в соцсетях. Гражданка отметила, что полицейские спасли жизнь ее отцу», — добавили в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Москве водитель служебного микроавтобуса полиции показал водителю из окна неприличный жест, требуя уступить дорогу. На кадрах с видеорегистратора, установленного в машине, видно, что полицейский Ford Transit с московскими номерами пытался вклиниться в ряд перед машиной с регистратором на сложном участке трассы с ограждениями и временной дорожной разметкой оранжевого цвета.

Ранее стало известно, что полицейским пришлось разнимать драку мигрантов в центре Петербурга.

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