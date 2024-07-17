В пяти энергорайонах Краснодарского края ограничили подачу электричества

В пяти энергетических районах Краснодарского края начнут вводить временные ограничения на подачу электричества из-за экстремальной жары, которая перегружает энергосистему региона. Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

«Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Краснодарскому, Юго-Западному энергорайонам», — говорится в сообщении.

Позднее глава Краснодара Евгений Наумов рассказал, что в административном центре временные ограничения на подачу электричества могут вводить с 12:00 до 18:00 с 17 по 19 июля. Они коснутся жителей запада и юго-запада Краснодара.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

По словам замглавы Минэнерго Евгения Грабчака, в результате аварии без света остались 2,5 млн человек.

Ранее СМИ сообщали, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации.