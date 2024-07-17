Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пяти энергорайонах Краснодарского края ограничили подачу электричества

На фоне жары ограничили подачу электроэнергии в пяти энергорайонах Кубани

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

В пяти энергетических районах Краснодарского края начнут вводить временные ограничения на подачу электричества из-за экстремальной жары, которая перегружает энергосистему региона. Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

«Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому,  Ленинградскому, Краснодарскому, Юго-Западному энергорайонам», — говорится в сообщении.

Позднее глава Краснодара Евгений Наумов рассказал, что в административном центре временные ограничения на подачу электричества могут вводить с 12:00 до 18:00 с 17 по 19 июля. Они коснутся жителей запада и юго-запада Краснодара.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

По словам замглавы Минэнерго Евгения Грабчака, в результате аварии без света остались 2,5 млн человек.

Ранее СМИ сообщали, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами