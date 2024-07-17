На Красной площади в четвертый раз нанесли проукраинскую надпись

Полиция задержала пенсионерку, которая оставила на памятнике Минину и Пожарскому надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Задержана пожилая женщина, которая нанесла краской надпись «ГУР» на памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве», — рассказал собеседник агентства.

Женщина объяснила, что ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России (ст. 243 УК РФ). Теперь ей грозит штраф до 5 миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

5 июля стало известно о другом похожем случае — пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР на Лобном месте на Красной площади.

29 июня 57-летний житель Тульской области вывел аббревиатуру на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади. Он рассказал, что украинские мошенники заставили его взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей и осквернить памятник надписью. А в начале июня на совершении аналогичного преступления попались две медсестры.

Ранее стало известно о происшествии в Лондоне, где активисты пытались облить краской самолет Тейлор Свифт.