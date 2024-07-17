Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Красной площади в четвертый раз нанесли проукраинскую надпись

Полиция задержала пенсионерку, написавшую «ГУР» на Красной площади

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Полиция задержала пенсионерку, которая оставила на памятнике Минину и Пожарскому надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Задержана пожилая женщина, которая нанесла краской надпись «ГУР» на памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве», — рассказал собеседник агентства.

Женщина объяснила, что ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России (ст. 243 УК РФ). Теперь ей грозит штраф до 5 миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

5 июля стало известно о другом похожем случае — пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР на Лобном месте на Красной площади.

29 июня 57-летний житель Тульской области вывел аббревиатуру на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади. Он рассказал, что украинские мошенники заставили его взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей и осквернить памятник надписью. А в начале июня на совершении аналогичного преступления попались две медсестры.

Ранее стало известно о происшествии в Лондоне, где активисты пытались облить краской самолет Тейлор Свифт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами