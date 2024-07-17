Жителям Петербурга рассказали о погоде 18 июля

В четверг, 18 июля, в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы», — говорится в сообщении.

В Росгидрометцентре уточнили, что ливни начнутся ночью, при этом днем в этот день ожидается облачная погода без осадков. Дожди в Петербург вернутся в ночь на пятницу, 19 июля.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ливни принесет в регион очередной циклон. Он уточнил, что выходные тоже будут пасмурными и дождливыми.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в среду, 17 июля, в Москве будет сохраняться жаркая погода, однако в четверг жителей и гостей столицы ждет «революционное изменение». Температура воздуха в четверг в первой половине дня будет достигать +25...+29°С, однако, во второй половине дня через Москву пройдет холодный фронт, осадки и грозы.

Ранее сообщалось, что в Омске из-за ливня затопило центр города.