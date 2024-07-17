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Отменена кронштадтская часть парада в честь Дня ВМФ

«Фонтанка»: в Петербурге отменена кронштадтская часть парада в честь Дня ВМФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году пройдет в «усеченном» виде. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно информации издания, кронштадтскую часть парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) было решено отменить, и торжественный строй военных кораблей будет проводиться только на Неве. При этом суда, которые уже прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. Среди них большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».

16 июля состоялась первая репетиция парада состоялась в акватории Невы. По информации ТАСС, корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной морской артерии Петербурга. Среди судов были: базовый тральщик »Александр Обухов», малый ракетный корабль (МРК) «Град».

Кроме того, участие в репетиции приняли МРК «Наро-Фоминск», МРК «Град Свияжск», а также десантный катер «Алексей Баринов». На борту последнего традиционно закреплена реплика знаменитого ботика Петра I.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

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