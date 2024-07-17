В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

График временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе по команде диспетчерской службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, отключение первой очереди продлится с 12:00 до 14:00 мск.

«Ограничения вводятся, чтобы снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму», — уточнил глава населенного пункта.

Накануне на юге РФ был зафиксирован исторический рекорд потребления электричества. По состоянию на 14:00 мск соответствующий показатель составил 20 954 МВт. Об этом говорится в посте официального Telegram-канала центра оперативно-диспетчерского управления и планирования перспективного развития российской энергетической системы «Системный оператор».

Из заявления следует, что причиной стал наплыв туристов в южные регионы страны и массовое использование кондиционеров на фоне жаркой погоды. При этом предыдущее максимальное значение было зарегистрировано 13 января текущего года, оно оказалось на четыре МВт меньше по сравнению с новым рекордом.

Ранее около 2,5 млн жителей юга РФ остались без света из-за аварии в энергетической системе страны.