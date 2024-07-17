Эксперт: связь руководителей и HR-специалистов крайне важна для коллектива

Руководители играют важнейшую роль в поддержании здоровой рабочей среды, а их грамотное взаимодействие с HR-специалистами помогает кратно увеличить эффективность усилий по налаживанию благоприятной атмосферы в коллективе. Об этом в беседе с РИАМО сообщила HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами, член ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП) Диана Махмутова.

«Поддержка и наставничество руководителей способствуют профессиональному и личностному росту сотрудников. Открытая коммуникация обеспечивает честный и открытый диалог, укрепляя доверие в коллективе», — сказала Махмутова.

Она отметила, что взаимодействие HR и руководителей включает совместную работу над программами развития, разрешением конфликтов и внедрению инициатив по повышению благополучия сотрудников.

До этого Махмутова говорила, что наладить здоровую атмосферу в коллективе помогают различные HR-проекты. По ее словам, крайне важны корпоративные программы, предлагающие услуги психологов, врачей, финансовых консультантов, юристов и карьерных коучей, а также тимбилдинги и выездные мероприятия, которые играют ключевую роль в укреплении команды.

Ранее HR-эксперт объяснила, чем чревата неблагоприятная атмосфера в коллективе.