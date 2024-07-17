В Кремле не стали комментировать реакцию Австралии на выход РФ из тяжб по MH17

В Кремле не комментируют реакцию Канберры на прекращение Россией участия в тяжбах по делу о крушении Boeing MH17 в 2014 году. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае мы не считаем необходимым эти заявления комментировать. Наша позиция хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии. Поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно», – сказал Песков.

В прошлом месяце Россия заявила , что больше не собирается участвовать в спорах с Нидерландами и Австралией по делу о крушении рейса MH17. В связи с этим глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна полна решимости добиться правды и справедливости в этом вопросе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновными по этому делу россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Ранее Россия отказалась делиться с ICAO данными по делу о крушении MH17.