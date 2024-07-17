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В Киргизии задержали племянника президента

ГКНБ Киргизии задержал племянника президента Жапарова

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Евгений Биятов/РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал племянника президента республики Садыра Жапарова Улана. Об этом написал Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Улан Жапаров — сын двоюродного брата президента. По данным издания, мужчину обвиняют в совершении тяжкого преступления. Он нанес потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

Пока родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа.

До этого стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

Утверждается, что братья Османа и Адиля Омаровых арестованы за административное правонарушение. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале утверждает, что Советский суд дал им от 10 до 13 суток ареста по статье «мелкое хулиганство».

Ранее бывшего главу Шатуры Алексея Артюхина задержали через неделю после его отставки.

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