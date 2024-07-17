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В Коктебеле ликвидировали открытое горение на природном пожаре

В Коктебеле спустя двое суток ликвидировали открытое горение на природном пожаре

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МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение на природном пожаре в Коктебеле. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Коктебеле ликвидировали открытое горение», — сказано в посте ведомства.

Вечером 15 июля в крымском Коктебеле загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8. Также в операции по ликвидации огня приняли участие более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии.

Позднее в Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что пожар в Коктебеле распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Возгорание травы и кустарников зафиксировали на «значительной площади» охраняемой природной зоны.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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