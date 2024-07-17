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HR-эксперт объяснила, чем чревата неблагоприятная атмосфера в рабочем коллективе

HR-эксперт Махмутова: некомфортная атмосфера в коллективе может вызвать тревогу

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Shutterstock

Неблагоприятная атмосфера в коллективе оказывает негативное влияние на производительность труда сотрудников, их способность концентрироваться и принимать решения. Об этом в интервью РИАМО сообщила HR-консультант, эксперт по управлению человеческими ресурсами, член ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП) Диана Махмутова.

«Рабочая среда существенно влияет на эмоциональное и психологическое состояние сотрудников. Неблагоприятная атмосфера может привести к тревоге, депрессии и другим психическим расстройствам, что, в свою очередь, ухудшает общее благополучие работников», — отметила Махмутова.

Она добавила, что стрессовые ситуации на работе могут вызвать бессонницу, которая в свою очередь может привести к различным заболеваниям, в том числе к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым патологиям.

До этого Махмутова перечислила основные характеристики здоровой рабочей среды. По словам эксперта, для каждого работника важен личный контроль, свобода принятия решений, обратная связь, определенность будущего и социальная поддержка.

Также важно адекватное соотношение между поставленными задачами и реальными возможностями работников, чтобы предотвратить перегрузки и выгорание. Кроме того, сотрудникам необходимы безопасность на рабочем месте, материальная мотивация и перспективы карьерного роста, объяснила специалист.

Ранее эксперт объяснила, как коллегам поддерживать отношения на удаленке.

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