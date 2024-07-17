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Полет потерпевшего крушение SSJ носил тестовый характер

ТАСС: полет упавшего под Коломной Sukhoi Superjet 100 носил тестовый характер

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Полет потерпевшего крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области носил тестовый характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

До этого сообщалось, что обстоятельства крушения воздушного судна указывают на человеческий фактор. Также отмечалось, что распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего самолета не соответствует действительности.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

16 июля спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося самолета и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов.

В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Ранее назвали возможную причину катастрофы SSJ-100.

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Крушение «Суперджета»
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