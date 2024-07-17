В Подмосковье мужчина без одежды предложил детям прокатиться с ним на сапборде

В Подмосковье ищут мужчину, который предлагал девочкам покататься с ним. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на водохранилище в Дмитровском районе. По словам очевидцев, на пляже отдыхала женщина с 13-летней дочерью и еще двое ее одноклассников.

«Дети нашли на берегу бревно, сели на него и вместе поплыли по водоему. В этот момент на сапборде к ним из кустов выплыл незнакомец», – сообщается в публикации.

В тот момент на мужчине не было одежды. Он предложил детям сесть к нему на доску, и, после того, как дети отказались, уплыл.

Правоохранители составили фоторобот незнакомца со слов детей. На данный момент мужчину ищут.

До этого в Ленобласти мужчина подошел к двоим детям девяти и десяти лет. Россиянин сказал, что хотел бы их сфотографировать, после чего отвел в кусты и начал приставать. Дети сбежали и поделились деталями произошедшего с родителями, те написали заявление в полицию.

Ранее саратовский таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине и получил срок.