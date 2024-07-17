Экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров попал в больницу

Бывшего главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источников канала, он лежит в стационаре с подозрением на инсульт. До этого к нему домой вызвали скорую помощь, когда обнаружили у него нарушение речи.

Врачи оказали Шмарову первую помощь и экстренно доставили в медучреждение, утверждает канал.

До этого Telegram-канал Mash показал фотографию бывшего игрока сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, которого избили в одном из московских баров. Инцидент произошел во время просмотра финального матча Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

По предварительной информации, экс-футболист был зачинщиком конфликта. Он находился в баре, выпивал и на протяжении нескольких часов, как рассказали очевидцы, обменивался нелицеприятными репликами с другим посетителем заведения, а потом Канчельскис нанес удар оппоненту в челюсть, за что получил аналогичный ответ.

Ранее россиянина госпитализировали санавиацией после укуса ядовитого паука.