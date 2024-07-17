В Кузбассе из-за женщины собака искусала четырехлетнего ребенка

Суд вынес приговор женщине, из-за которой серьезно пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, россиянка вместе с девочкой пошла в дом, за которым присматривала, пока владельцы находились в другом городе. В какой-то момент ребенок решил поставить чашку к собакам в вольер.

«В этот момент одна из собак вырвалась и напала на находившуюся поблизости девочку, причинив ей раны», – поделились в ведомстве.

Обратив внимание на произошедшее, женщина отнесла пострадавшую домой. Приехавшим на место медикам спасти девочку не удалось.

Россиянку оперативно задержали, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Сама подозреваемая сотрудничала со следствием, признала вину и раскаялась.

Суд признал россиянку виновной и назначил наказание в виде исправительных работ, на которых она будет находиться год и девять месяцев. Помимо этого, с ее зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

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