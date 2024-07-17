Россиянка попыталась спасти гадюку, но попала в реанимацию

Жительница Подмосковья хотела спасти гадюку, но в итоге оказалась в реанимации Пушкинской больницы после ее укуса. Об этом Минздрав Московской области рассказал в официальном Telegram-канале ведомства «Разборчивым почерком».

Как уточнили врачи, 43-летняя женщина увидела змею на заправке и решила отнести ее в лес. Но змея стала защищаться и укусила спасительницу в место между большим и указательным пальцами. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и снизить количество токсических веществ в организме, после чего ее перевели из реанимации в терапевтическое отделение.

Сейчас женщину уже выписали из стационара домой.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что при укусе змеи стоит незамедлительно вызвать скорую помощь. Пока врачи едут, нужно зафиксировать пораженную конечность, обеспечить ей покой, лечь, пить много воды — это уменьшит концентрацию попавших в кровь токсинов. По словам медиков, не стоит место укуса прижигать, лить на него алкоголь, высасывать яд, делать разрезы вокруг раны.

Ранее в Приморье игры двух школьников с ядовитой змеей закончилась госпитализацией.