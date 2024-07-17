В регионе ликвидировали незаконное сообщество, помогавшее мигрантам

Правоохранители Саратовской области пресекли деятельность местных жителей, связанную с незаконной миграцией. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержания прошли после того, как полицейские узнали о криминальной схеме местных жителей. По версии правоохранителей, сообщники передавали организатору данные об иностранцах, которые находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

«Он обеспечивал им безопасный выезд в одно из сопредельных государств, тем самым помогая избежать административной ответственности», – поделилась Волк.

С каждого «клиента» он получал деньги. Мужчину вместе с соучастниками задержали. В отношении россиян возбуждено уголовное дело.

Предположительно, у их организации был общий лидер с другой группой, которая занималась подобной деятельностью в другом районе региона. Вторые также задержаны.

В рамках уголовного дела обвиняемыми являются 20 человек, десять из них находятся под подпиской о невыезде, остальные арестованы.

Ранее в России начали рассматривать новые правила въезда для семей нетрудоустроенных мигрантов.