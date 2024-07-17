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Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

РБК: за полгода вынесено около 27 тысяч постановлений по «мигрантским» статьям

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Shutterstock

Московские суды за первую половину года вынесли около 27 тысяч постановлений по основным «мигрантским» административным правонарушениям. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, максимальное количество постановлений по 2336 делам суды вынесли за неделю с 3 по 9 июня, что почти в полтора раза больше, чем через неделю после теракта в «Крокус Сити Холле», когда было вынесено 1441 постановление.

Всего с начала года суды Москвы вынесли по делам по трем статьям 27 066 постановлений о назначении административного наказания. Подавляющее большинство из них по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания») — 22 219. Еще 3960 постановлений было вынесено по ст. 18.10 КоАП («Нарушение иностранцем правил трудовой деятельности в РФ») и 887 — по ч. 3 ст. 20.25 КоАП («Уклонение от административного выдворения»).

За тот же период прошлого года московские суды вынесли 23 053 постановления по тем же статьям. Рост год от года составил 17,4%.

До этого МВД России сообщало, что в первом полугодии за нарушение миграционного законодательства из России были высланы около 65 тысяч человек. По данным ведомства, в результате проводимой под эгидой ОДКБ комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024» был закрыт въезд в РФ для 120 тысяч иностранцев.

Ранее стало известно, что в России выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы.

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