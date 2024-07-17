Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове россиянку подозревают в том, что она бросила двухлетнего сына и ушла веселиться

Mash: в Ростове мать бросила ребенка на роднике из-за нового знакомого

close
100%
Shutterstock

В Ростове-на-Дону поездка на родник закончилась для местной жительницы визитом в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, 22-летняя россиянка в день инцидента выпивала с подругой, пока за ее двухлетним сыном смотрела бабушка. Спустя некоторое время девушка вместе с ребенком решила отправиться на родник «Гремучий». По какой причине это произошло, неизвестно.

На территории родника россиянка встретила знакомых и вместе с ними продолжила распивать алкогольные напитки.

«Со слов мамаши, к трем часам дня она напилась до потери памяти», – сообщается в публикации.

После этого она уехала с новым знакомым, сын тем временем остался на роднике. О том, что местные жители ищут родителей ребенка, она узнала из новостей.

Правоохранители задержали россиянку, проводятся все необходимые мероприятия. До конца разбирательств мальчик будет находиться в больнице.

Ранее в Кургане воспитатели детсада потеряли ребенка на прогулке и не заметили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами