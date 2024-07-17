В Ростове россиянку подозревают в том, что она бросила двухлетнего сына и ушла веселиться

В Ростове-на-Дону поездка на родник закончилась для местной жительницы визитом в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, 22-летняя россиянка в день инцидента выпивала с подругой, пока за ее двухлетним сыном смотрела бабушка. Спустя некоторое время девушка вместе с ребенком решила отправиться на родник «Гремучий». По какой причине это произошло, неизвестно.

На территории родника россиянка встретила знакомых и вместе с ними продолжила распивать алкогольные напитки.

«Со слов мамаши, к трем часам дня она напилась до потери памяти», – сообщается в публикации.

После этого она уехала с новым знакомым, сын тем временем остался на роднике. О том, что местные жители ищут родителей ребенка, она узнала из новостей.

Правоохранители задержали россиянку, проводятся все необходимые мероприятия. До конца разбирательств мальчик будет находиться в больнице.

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