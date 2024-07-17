Стало известно об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны

Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области указывают на человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы», — сказал собеседник агентства.

Также он заявил, что распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего самолета не соответствует действительности.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

16 июля спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося самолета и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов.

В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Ранее СК завел дело после крушения пассажирского лайнера в Подмосковье.