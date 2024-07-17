Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стрелявший по детям боец СВО был в ссоре с матерью одного из них

V1.ru: ранивший ребенка боец СВО под Волгоградом ранее ссорился с его матерью

close
100%
Depositphotos

Участник специальной военной операции, устроивший стрельбу по детям в хуторе Угольском Волгоградской области, ранее конфликтовал с матерью 12-летнего ребенка, получившего ранение. Об этом сообщает региональный портал V1.ru.

По словам родственников пострадавшего, в 2014 году мальчик с семьей переехал в Россию из Донбасса. В какой-то момент между его матерью и устроившим стрельбу военным произошел конфликт.

Как сообщается, мужчина работал управляющим местной турбазы «Дон». С работой он не справлялся, за что владелец учреждения решил его уволить. В это время там же уборщицей работала мать пострадавшего мальчика. У нее был опыт управленца, поэтому учредитель турбазы пригласил женщину на вакантное место.

Как сообщалось, инцидент произошел 12 июля. Мужчина открыл огонь по компании детей в возрасте 9–13 лет, гулявших по улице рядом с его домом. Одному из детей пуля попала в ногу, его госпитализировали. Стрелявшего задержали, им оказался 48-летний местный житель.

Выяснилось, стрелок — представитель казачьего рода. Мужчина родился в Серафимовичском районе. Он пробовал себя в качестве бизнесмена, но обанкротился. Позже он попал в зону СВО, получил ранение и вернулся в Волгоградскую область.

Ранее участника СВО осудили на семь лет за убийство своей бабушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами