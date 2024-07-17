Стрелявший по детям боец СВО был в ссоре с матерью одного из них

Участник специальной военной операции, устроивший стрельбу по детям в хуторе Угольском Волгоградской области, ранее конфликтовал с матерью 12-летнего ребенка, получившего ранение. Об этом сообщает региональный портал V1.ru.

По словам родственников пострадавшего, в 2014 году мальчик с семьей переехал в Россию из Донбасса. В какой-то момент между его матерью и устроившим стрельбу военным произошел конфликт.

Как сообщается, мужчина работал управляющим местной турбазы «Дон». С работой он не справлялся, за что владелец учреждения решил его уволить. В это время там же уборщицей работала мать пострадавшего мальчика. У нее был опыт управленца, поэтому учредитель турбазы пригласил женщину на вакантное место.

Как сообщалось, инцидент произошел 12 июля. Мужчина открыл огонь по компании детей в возрасте 9–13 лет, гулявших по улице рядом с его домом. Одному из детей пуля попала в ногу, его госпитализировали. Стрелявшего задержали, им оказался 48-летний местный житель.

Выяснилось, стрелок — представитель казачьего рода. Мужчина родился в Серафимовичском районе. Он пробовал себя в качестве бизнесмена, но обанкротился. Позже он попал в зону СВО, получил ранение и вернулся в Волгоградскую область.

Ранее участника СВО осудили на семь лет за убийство своей бабушки.