Россия в два раза меньше стала ввозить вина из Европы

Поставки вина из Европы в Россию в мае упали до минимального с февраля 2015 года уровня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Ввоз вина из европейских стран сократился в 2,5 раза месяц к месяцу, до 8,9 тыс. тонн. Восемь лет назад страны Европейского союза поставляли в РФ 8,5 тыс. тонн продукции. В денежном выражении закупки сократились в 2,1 раза — до €30,3 млн, рекордно низкого с апреля 2022 года показателя.

Уточняется, что сильнее всего сократились поставки вина из Испании — в семь раз, до 253 тонн. В четыре раза упали поставки вин из Литвы — до 1,2 тыс. тонн и немецких — 531 тонна. В пятерку стран Европы с самым значительным сокращением поставок вошли также Италия — 2,5 раза, до 2,6 тыс. тонн и Латвия — 2,3 раза, до 1,3 тыс. тонн.

До этого Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина с января по август 2023 года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место.

Ранее стало известно, что в России могут повысить пошлины на импорт вина из недружественных стран.