Фитнес-тренер назвал одно из самых сложных упражнений со своим весом

Берпи является одним из самых сложных комплексных упражнений со своим весом, оно является многосуставным и высокоинтенсивным. Об этом рассказал фитнес-директор Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

«Исходное положение стоя. Затем нужно выполнить приседание, после этого переход прыжком в упор лежа, отжимание, возвращаемся в положение упор присев, и из него делаем прыжок, ставя ноги врозь, а руки через стороны поднимаем, затем снова — приседание, отжимание и прыжок», — пояснил эксперт.

Мосалев отметил, что перед берпи лучше научиться выполнять подводящие к нему упражнения — отжимания, приседания, прыжки. При этом он уточнил, что это упражнение подойдет не всем. Поэтому перед его выполнением тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами, а также позвоночником, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Фитнес-тренер Сергей Серегин до этого говорил, что упражнение «вакуум живота» поможет избавиться от лишнего жира в этой области. По его словам, оно особенно подойдет тем, у кого есть «пивной живот» и стоящие ребра. Эксперт уточнил, что данное упражнение не нанесет вреда здоровью.

Ранее россиянам объяснили, как фитнес спасает семейные пары от измен и разводов.