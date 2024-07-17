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Фитнес-тренер назвал одно из самых сложных упражнений со своим весом

Тренер Мосалев: берпи является одним из самых сложных упражнений со своим весом

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Shutterstock

Берпи является одним из самых сложных комплексных упражнений со своим весом, оно является многосуставным и высокоинтенсивным. Об этом рассказал фитнес-директор Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

«Исходное положение стоя. Затем нужно выполнить приседание, после этого переход прыжком в упор лежа, отжимание, возвращаемся в положение упор присев, и из него делаем прыжок, ставя ноги врозь, а руки через стороны поднимаем, затем снова — приседание, отжимание и прыжок», — пояснил эксперт.

Мосалев отметил, что перед берпи лучше научиться выполнять подводящие к нему упражнения — отжимания, приседания, прыжки. При этом он уточнил, что это упражнение подойдет не всем. Поэтому перед его выполнением тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами, а также позвоночником, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Фитнес-тренер Сергей Серегин до этого говорил, что упражнение «вакуум живота» поможет избавиться от лишнего жира в этой области. По его словам, оно особенно подойдет тем, у кого есть «пивной живот» и стоящие ребра. Эксперт уточнил, что данное упражнение не нанесет вреда здоровью.

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