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У москвича украли 4 млн рублей после свидания с двумя девушками

В Москве мужчина пригласил девушек домой и лишился 4 млн рублей

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Житель Москвы лишился четырех миллионов рублей после визита новых знакомых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Компания распивала спиртные напитки у 33-летнего пострадавшего дома, но в какой-то момент мужчина употребил слишком много напитков.

«Девушки оказались выносливее специалиста информационных технологий: в какой-то момент Артем отключился», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время он проснулся и понял, что кто-то открыл его сейф, ключ от которого работник сферы IT носил в кармане. Всего в ячейке он держал четыре миллиона рублей. В результате мужчина обратился в полицию.

Известно, что в 2020 году он уже оказывался в подобной ситуации. В тот момент у пострадавшего украли 3,5 миллиона рублей.

До этого в Краснодаре пожилой предприниматель лишился 88 миллионов рублей после того, как поверил мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками разных ведомств и связывались с россиянином по видеосвязи, чтобы демонстрировать удостоверения. Ради «безопасности» своего аккаунта на «Госуслугах» мужчина оформил займы и продал машину.

Ранее в Петербурге мошенники похитили у пенсионерки почти 24 млн рублей за три дня.

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