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ФСИН опровергла информацию о конфликте террориста из «Крокуса» с администрацией СИЗО

ФСИН: данные о конфликте террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО недостоверны

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла появившуюся в СМИ информацию о конфликте, произошедшем между обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» Далерджоном Мирзоевым с администрацией СИЗО «Лефортово». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») является недостоверной», – говорится в сообщении.

Там отмечается, что подозреваемые и обвиняемые содержатся согласно нормам действующего законодательства РФ. Общение арестованных с сотрудниками фиксируется видеокамерами.

16 июля «Московский комсомолец» сообщил, что один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев вступил в конфликт с сотрудником СИЗО «Лефортово» в Москве, где содержатся все подозреваемые по данному делу.

26 июня Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», свидетелями по которому проходят 800 человек. Среди обвиняемых 20 человек, 18 из которых находятся под стражей.

Ранее стало известно, что к теракту в «Крокусе» причастны граждане России.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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