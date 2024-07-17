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Петиция с призывами YouTube не блокировать российские каналы набрала 10 тысяч подписей

Петиция с требованием к Google прекратить цензуру набрала 10 тысяч подписей

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Depositphotos

Петиция российского видеоблогера и политического обозревателя Станислава Васильева на сайте change.org с требованием к Google прекратить цензуру по всему миру собрала более 10 тыс. подписей.

По словам Васильева, Google ведет информационную войну против России, блокируя YouTube-каналы российских звезд и контент-мейкеров.

«Всех нас вышвырнули с платформы, потому что мы – русские», — отметил блогер.

Напомним, ранее на YouTube удалили каналы Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других артистов.

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