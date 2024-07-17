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Врач предупредила об опасности речной рыбы

Врач Чернышова: в речной рыбе могут содержаться паразиты

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Shutterstock

Речную рыбу важно подвергать тщательной кулинарной обработке до употребления, потому что в ней может содержаться паразит печеночный сосальщик, который вызывает описторхоз. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, чтобы не допустить таких последствий, свежую рыбу стоит хорошо проварить или прожарить. При этом просоленную икру речной рыбы есть не стоит, отметила врач.

«Самое главное правило — речная рыба должна быть очень хорошо прожарена. Очень хорошо прожарена. Никакой полусырой рыбы, никакой просоленной икры. Любая недостаточная кулинарная обработка резко увеличивает риск заболевания описторхозом, особенно в тех районах, где он природно распространен — это называется природно эндемичные районы», — заключила Чернышова.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что как морская, так и речная рыба, безусловно, полезна, однако у последней мясо гораздо мягче и нежнее, поэтому нет необходимости подвергать ее длительной термообработке.

Ранее были названы самые популярные места для рыбалки в России.

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