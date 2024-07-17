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Российские работодатели начали активно искать сотрудников в Африке

РБК: рекрутеры в десятки раз увеличили число вакансий для сотрудников из Африки

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Фонд Росконгресс

За первые шесть месяцев 2024 года отечественные компании в разы увеличили активность по поиску сотрудников в Африке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Семь из десяти зарубежных стран с наибольшим ростом числа вакансий от российских организаций находятся на этом континенте. По сравнению с показателями 2023 года в Кении их число выросло до 6,4 тысячи (в 39 раз), в Зимбабве — до 165 (в 15 раз), в Камеруне — до 130 (в девять раз), в Замбии — до 224 (в восемь раз), в Алжире — до 1,7 тысячи (в семь раз).

Помимо указанных стран, в первой десятке повышения спроса на рабочую силу со стороны России представлены Албания, Пакистан и Бельгия.

В абсолютном выражении лидерами по числу вакансий остаются Казахстан (143 тысячи, плюс 26 процентов) и Белоруссия (106 тысяч, плюс 28 процентов).

До этого исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показало, что больше половины опрошенных российских компаний (56%) искали сотрудников на подработку или аутсорс. Так чаще всего отвечали представители микро (68%) и среднего бизнеса (59%).

Ранее выяснилось, что работа вдали от дома перестала пугать россиян.

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