Мужа Блиновской перевели из штурмового подразделения

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, который несет службу в зоне специальной военной операции, перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, супруг блогерши занимается перевозкой боекомплектов на передовую, что сопровождается риском попасть под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого Блиновский служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой. Его однополчанин и экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал, что блогер состоял в пятой отдельной мотострелковой бригаде.

28 июня МВД России объявило в розыск Блиновского по статье Уголовного кодекса РФ. Причиной стало то, что обвиняемый не явился к следователю для ознакомления со своим уголовным делом.

До этого сообщалось, что мужа Блиновской требуют признать банкротом.