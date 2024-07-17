В правительстве рассказали о планах по строительству аэропортов на Кавказе

Аэропорты будут построены либо реконструированы во всех регионах Северного Кавказа. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак.

«В каждом из регионов будет либо построен, либо реконструирован аэропорт, что создаст возможности для транспортной мобильности», — рассказал Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.

По его словам, также планируются работы по расширению железнодорожных мощностей и экспортных транспортных маршрутов, которые позволят активнее взаимодействовать с южными странами-партнерами.

Кавказский инвестиционный форум проходит в эти дни в Грозном. С 15 по 17 июля в форуме примут участие туристические и строительные компании, представители агрокомплекса и банковского сектора.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о закрытии столицы региона на время проведения КИФ-2024.

Ранее аэропорты двух южных регионов ограничили работу из-за атаки украинских беспилотников.