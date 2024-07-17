Жители Ростова-на-Дону сообщили о запахе гари и смоге над городом

Жители Ростова-на-Дону сообщили о запахе гари и заметном смоге над городом. Видео от одного из горожан опубликовал портал 161.ru.

При этом сам портал отметил, что пока никакой информации о пожарах корреспонденты не получали.

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