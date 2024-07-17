Владелец лагеря в Анапе, куда проник насильник, разместил в учреждении почти 200 человек

Приставы пришли в закрытый лагерь Анапы на проверку и обнаружили 187 человек, которые там незаконно проживали. Об этом сообщает

Главное управление ФС судебных приставов по Краснодарскому краю.

Учреждение под названием «Счастливое детство» закрылось в прошлом году по решению правоохранителей. Во время проверки они нашли грубые нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности.

На следующий день после закрытия приставы посетили лагерь, но обнаружили там большое количество людей. Выяснилось, что владелец учреждения хотел получить хотя бы небольшие деньги, договорился с одной из местных компаний, в которой согласились располагать в лагере работников на ночь.

«Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте», – поделились в ведомстве.

Несмотря на штраф и постановление, мужчина не спешил выселять людей. В результате этим занялись приставы. Они также опечатали входы.

Известно, что в прошлом году в лагерь пробрался житель Воронежской области. Там он, по версии правоохранителей, изнасиловал и домогался пятерых девочек.

Ранее в Башкирии детей эвакуировали из лагеря из-за подъема уровня реки.