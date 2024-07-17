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Глава Крыма рассказал, сколько человек ждет приговоров за попытки покушения на него

Аксенов сообщил, что за покушение на него больше 10 человек ждут приговоров

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что более десяти человек ждут своих приговоров по делам о покушении на него. Об этом пишет ТАСС.

В мае глава региона рассказывал, что за последний год на него пытались совершить четыре покушения. Личности всех фигурантов раскрыли и их задержали.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что в последнее время не в первый раз нападают на выступающих за мир политиков. Министр назвал «безумным» мир, в котором могут происходить такие вещи. Он подчеркнул, что за последние месяцы уже не в первый раз совершаются нападения на политиков, которые выступают за мир и являются патриотами.

Сийярто напомнил, что в соседней с Венгрией Словакии произошло похожее покушение, когда тяжело ранили премьер-министра Роберта Фицо, который придерживался позиции за мир и был патриотом.

Ранее Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа.

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