Названо число школьников, пришедших впервые на пересдачу ЕГЭ 4-5 июля

Более 100 тысяч российских школьников воспользовались возможностью пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

Музаев отметил, что он был удивлен, так как ожидал более низкой явки. По словам главы ведомства, в течение этих двух дополнительных дней в пересдаче приняли участие около 105 тысяч человек, что составило 94% от общего числа заявленных участников. Это, по мнению Музаева, подтверждает осознанность их выбора.

Он подчеркнул, что наибольший процент явки был зафиксирован по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%).

В Рособрнадзоре подчеркнули, что право пересдачи одного из предметов ЕГЭ сохранится и в будущих учебных годах.

До этого сообщалось, что около 700 тысяч человек зарегистрировались для участия в ЕГЭ в 2024 году.

Ранее в Минобрнауки рассказали, как пересдача ЕГЭ повлияет на рейтинг абитуриента.