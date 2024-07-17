Синоптик рассказал о температуре воды в Азовском и Черном морях

На Азовском и Черном морях отмечаются повышенные температуры воды. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по его данным, в Ейске термометр показывал 28℃, а в Сочи — 27℃.

«Температура воды [в морях] по-прежнему очень высокая. В Геленджике — 26℃, в Сочи — 27℃. На Азовском море в Ейске — 28℃», — отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, вода на побережье Крыма (Ялта, Алушта, Феодосия) прогрелась до 25℃, в Евпатории — до 26℃. В Калининграде, на Балтийском море, температура воды составляет 21℃.

В этих же регионах установилась высокая температура воздуха. Из-за нее в Севастополе введены временные отключения для устранения перегрузки сетей за пределами полуострова. Возможны кратковременные перебои со светом в некоторых населенных пунктах из-за аномальных погодных условий.

Незадолго до этого сообщалось, что временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

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