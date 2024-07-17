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В очереди к Крымскому мосту собрались сотни автомобилей

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани собралось 300 автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь к Крымскому мосту с направления Тамани достигла 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, следящий за ситуацией на подъездах к мосту.

По информации канала, в очереди с Тамани насчитывается 300 транспортных средств, а время ожидания составляет примерно час.

Отмечается, что с направления Керчи очередей не наблюдается.

Прошлой ночью перед Крымским мостом скопилось 650 автомобилей.

Утром 15 июля с обеих сторон перед въездом на Крымский мост стояли около 1400 автомобилей.

Крымский мост блокируют для автомобильного транспорта уже несколько дней подряд. 14 июля на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

6 июля руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявлял об усилении работы стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан.

Ранее власти собрались начать оценку ущерба от терактов на Крымском мосту.

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