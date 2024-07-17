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Москвичам рассказали о погоде на среду

До +32°C и переменная облачность ожидается в Москве 17 июля

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Максим Блинов/РИА Новости

До +32°C и переменная облачность прогнозируется в Москве в среду, 17 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается +30…+32°C, ночью — 18°C тепла, пройдет дождь с грозой.

Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Московской области синоптики прогнозируют +27…+32°C, в ночь на четверг ожидается +15°C.

До этого синоптик и метеоролог Александр Шувалов рассказал, что температура воздуха в Москве в первой половине рабочей недели будет достигать +30°C, жаркая погода будет сохраняться до четверга. Он уточнил, что ураганы в связи с такой жарой на этой неделе не ожидаются. При этом в четверг, 18 июля, погода изменится, продолжил синоптик.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что сильная жара начнет уходить из столичного региона уже в четверг, 18 июля, погода вернется к климатической норме.

Ранее москвичам предсказали «тяжелую погоду».

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