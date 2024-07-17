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В Крыму начнется оценка ущерба от терактов на Крымском мосту

Константинов: в Крыму начнут подсчет ущерба от терактов на Крымском мосту

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму намерены приступить к подсчету ущерба от украинских террористических актов, совершенных на Крымском мосту. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, работа по подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту будет организована на высоком уровне, к ней привлекут экспертов.

Константинов отметил, что после совершенных терактов власти усилили меры безопасности на мосту.

Глава крымского парламента подчеркнул, что виновные в терактах не скрываются и даже бахвалятся своим преступлением. При этом он выразил уверенность, что этих преступников ждет неминуемое справедливое наказание.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

6 июля руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявил об усилении работы стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.

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